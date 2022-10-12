Влетел в столб и разбился: смертельная авария произошла в Комсомольске

Водитель погиб после аварии на высокой скорости в Комсомольске-на-Амуре 12 октября Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

Ночью 12 октября, примерно в 00:30 в Комсомольске произошла страшная авария. Внедорожник вылетел с дороги и врезался в столб, из-за чего водитель получил смертельные травмы.

41-летний мужчина за рулем «Ниссан Икс-Трейл» сильно разогнался на пустующей в это время дороге. Он ехал в сторону Степной по Комсомольскому шоссе. В районе дома №24 он потерял управление и вылетел за пределы проезжей части. Машина врезалась в столб и перевернулась.

- Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб до приезда скорой помощи, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

На место аварии прибыли сотрудники МЧС и автоинспекции. Был ли водитель пьян, пока неизвестно.

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