Власти Хабаровского края хотят ускорить разрешительные процедуры на 30% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Хабаровского края хочет почти на треть сократить сроки получения разрешительных документов для предпринимателей. Чтобы добиться таких показателей, власти планируют провести ревизию процедур, которые нужно пройти бизнесменам. После этого изменения внесут в алгоритмы оформления документации.

- Наибольший эффект будет достигнут в сфере строительства и ЖКХ. Инвестор должен получать все разрешения, землю и техподключение к сетям без задержек. Учитывая количество участников, эта задача сложная. Для ее решения мы также привлекаем к работе АНО «Региональный центр компетенций» и АНО «Агентство по привлечению инвестиций и развития инноваций Хабаровского края», которые обладают нужным опытом и компетенциями, - сказал Виктор Калашников зампред правительства и министр экономического развития края.

Тестировать качество новых алгоритмов будут с помощью инструментов бережливого производства, в том числе картирования (визуализация и анализ для выявления и сокращения неэффективных процедур). Проверку начнут с системы электронного документооборота. Иногда только от регистрации документа до передачи исполнителю проходит несколько дней. К примеру, получение разрешения на строительство сейчас в крае занимает около 120 дней. Этот срок может сократиться на 36 дней.

Напомним, что картирование, снижение сроков разрешительных процедур и согласований проводятся в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта. Его отличительная особенность – свод инвестиционных правил, в котором описан пошаговый алгоритм действий для инвесторов.

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