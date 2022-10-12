Мобилизованные жители Хабаровского края осваивают стрельбу из пулеметов и гранатометов

Мобилизованные осваивают стрельбу из пулеметов и гранатометов Фото: Александр БОЙКО

Призванные на службу в рамках частичной мобилизации жители Хабаровского края отправились на полигон «Князе-Волконский» для подготовки. Сейчас они практикуются в стрельбе из пулеметов и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя». Военнослужащие в парах отрабатывают тактическое перемещение по полю боя и ведение огня.

- Мобилизованные из состава расчетов АГС-17 уже прошли теоретический курс и теперь закрепляют навыки и приемы стрельбы из гранатометов по целям, данные о которых приходят с квадрокоптера, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Во время изучения теории военнослужащие изучали техническую сторону оружия. Главной задачей курса было обучение современным техникам ведения боя, разведки и ориентированию в сложной тактической обстановке. Также для мобилизованных проводят занятия по классификации целей, корректировке огня, использованию приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели.

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