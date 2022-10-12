Россельхознадзор обнаружил плохое молоко в социальных учреждениях Хабаровского края Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Сотрудники краевого управления Россельхознадзора в сентябре отобрали 20 проб молока в социально значимых учреждениях. Проверка выполнялась в рамках госзадания. По результатам специалисты лаборатории обнаружили несоответствие стандартам качества и безопасности молокопродуктов в четырех пробах.

- Производители, продавцы и лица, выполняющие функции иностранных изготовителей пищевой продукции, обязаны обеспечить производственные процессы, хранение, перевозку и продажу так, чтобы продукция соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», - рассказали в управлении Россельхознадзора.

Производителям продукции направлены письма с предупреждением. По закону, изготовитель обязан немедленно приостановить производство некачественных и опасных пищевых продуктов до устранения нарушений.

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