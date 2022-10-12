Губернатор Хабаровского края провел совещание с помощником Президента России Фото: Вячеслав Реутов

Накануне в Хабаровск с рабочим визитом прибыл помощник Президента России, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел с ним совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры в регионе. В частности они обсудили обновление подвижного состава и наращивание объемов ж/д грузоперевозок в регионе.

- Хабаровский край – крупный транспортно-логистический центр Дальнего Востока. В регионе есть все виды транспорта, особое место занимает железная дорога. Вместе с РДЖ мы обновляем пригородный подвижной состав, организуем движение скоростного поезда между Хабаровском и Комсомольском. В крае курсируют два новых пригородных электропоезда, отвечающие требованиям безопасности и комфорта при перевозке пассажиров, - рассказал Михаил Дегтярев.

Правительство края планирует закончить электрификацию участка «Волочаевка-2 – Комсомольск» и пустить по нему скоростной поезд, продолжив его маршрут до станции «Советская Гавань Сортировочная». Для этого региону нужны три новых пригородных электропоезда и развитая ж/д инфраструктура. Глава региона обратился к Игорю Левитину с просьбой о содействии в решении этих задач.

- Для меня Дальний Восток – особая территория. 40 лет назад я приехал на строительство БАМа и не понаслышке знаю о местных проблемах с транспортом. Те задачи, которые вы ставите перед правительством России, входят в число первоочередных, - сказал Игорь Левитин.

Также на встрече был поднят вопрос о грузоперевозках в крае.

- Самые перспективные направления – со станций в Совгавани и «Советская Гавань Сортировочная». Но сейчас они имеют ограничения по объемам грузоперевозок и нуждаются в развитии. Для решения этой проблемы инвестор подготовил проектную документацию на присоединение ж/д путей в порту Совгавани к станции, расположенной в городе, - рассказал глава Хабаровского края.

РЖД предлагает инвестору воплотить идею в жизнь за собственные деньги, но из-за больших затрат он отказывается от участия в проекте. Ситуацию спасет включение вопроса по развитию этого участка в инвестпрограмму холдинга.

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