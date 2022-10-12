Дальневосточный фестиваль баскетбола «Лига Про» завершился в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Самый масштабный фестиваль баскетбола среди команд Дальнего Востока прошел в Хабаровске. За четыре дня больше 700 спортсменов провели 195 игр в 14 возрастных категориях. Медали разыграли баскетболисты из Республики Саха, Забайкальского, Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, а Амурской, Сахалинской областей и ЕАО.

- Это уже третий фестиваль «Лига Про», который прошел в Хабаровске. В этом году собралось больше участников, чем в прошлые разы. Такие мероприятия играют большую роль в развитии и популяризации баскетбола, укрепляют спортивный имидж региона. Прошедший фестиваль стал событием, аналогов которому в ДФО еще не было, - сказал Сергей Насонов, председатель федерации баскетбола края.

В старшей возрастной категории победили мужская команда из Нерюнгри (Республика Саха) и женская команда «Восток» из Хабаровского края. Среди юношей также отличились наши спортсмены из команды «Феникс-1». Среди участников младшего возраста победили хабаровские школьники из команды «Айсберг».

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