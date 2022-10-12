Компенсации и субсидии на оплату услуг ЖКХ выросли в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С началом отопительного сезона льготникам в Хабаровском крае пересчитали субсидии и компенсации на оплату услуг ЖКХ. Для этого жителям региона даже не пришлось никуда обращаться – доплаты насчитали автоматически.

- Выплата в октябре производится с учетом предполагаемого срока начала отопительного сезона с 10 октября. В ноябре они получат текущую выплату компенсации и доплату за отопительные дни в октябре. Что касается субсидии, то обновленные суммы граждане получат в октябре, если пользуются услугами банков. Через почту средства будут выплачены в ноябре. В отдельных северных районах выплаты начались еще с сентября, где отопление включили раньше и уже сделали перерасчет, - рассказала Анастасия Жаркова, представитель краевого министерства соцзащиты.

Право на компенсацию расходов на за квартплату имеют ветераны ВОВ, боевых действий и труда, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, реабилитированные лица, труженики тыла, малоимущие пожилые люди с большим трудовым стажем и друге льготные категории населения. А субсидия положена тем, у кого сумма платежек за услуги ЖКХ превышает 22% доходов.

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