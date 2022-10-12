Отопление дали во всех районах Хабаровска Фото: Евгения ГУСЕВА

Отопление в жилых домах Хабаровска начали включать с 8 октября. По графику, все районы города должны были подключить к теплоснабжению в течение пяти дней – до 12 октября. Но в понедельник Сергей Кравчук поручил структурным подразделениям ускориться и закончить работы до конца рабочего дня 11 октября. Задача была полностью выполнена в установленный срок.

- За пять рабочих дней нужно было подключить 3552 многоквартирных жилых дома. Но работы удалось провести быстрее. Теплоснабжение было подано в течение четырех рабочих дней, - рассказал Василий Иванов, начальник городского управления ЖКХ и ЭЖФ.

Подключение прошло без серьезных сбоев. Случаи нарушения гидравлического режима и разбалансировки системы теплоснабжения города не были зафиксированы.

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