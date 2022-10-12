Хабаровчане смогут бесплатно увидеть эпизод проекта «Пространства в России»

Краевой молодежный центр «Поколениум» покажет серию проекта "Пространства в России" онлайн-кинотеатра PREMIER.14 октября каждый желающий сможет увидеть эпизод про Хабаровск. Регистрация обязательна.

Показ пройдет уже в эту пятницу, 14 октября, в Краевом молодежном центре «Поколениум». Начало показа в 16:00. Регистрация по ссылке: https://premier-vl.timepad.ru/event/2198150/

“Пространства в России” - это тревел шоу со смыслом. В центре внимания - минимальное количество известных туристических локаций разных городов России и повышенная концентрация городских пространств, где можно провести время с максимальной пользой для себя.

В эпизоде про Хабаровск зрителей познакомят с художественной мастерской «Палуба», центром современного искусства «Артсерватория», музеем «Мир говорящих машин», творческой мастерской «Книжжучки», гончарной школой «Колокол», арт-пространством «Молекула», баром «Вторник», арт-пространством Platonnika и, конечно, набережной реки Амур.

Документальный сериал «Пространства в России» эксклюзивно доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре PREMIER: https://premier.one/show/prostranstva-v-rossii