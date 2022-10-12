Депутат Госдумы и сотрудники мэрии Хабаровска проверили ход ремонта дворов Фото: Администрация Хабаровска

Как продвигается ремонт во дворах поселка Горького, попавших в нацпрограмму, проверили председатель комитета по управлению Железнодорожным районом Роман Брюханов, депутат Госдумы Максим Иванов, председатель РО ВОРДИ Хабаровского края Дмитрий Коломийцев и представители УК «ДВСРК-Горький».

- По поручению мэра Хабаровска мы контролируем работы в рамках нацпрограммы «1000 дворов на Дальнем Востоке» еженедельно. Следим, чтобы ремонт выполнялся качественно и в срок, - сказал Роман Брюханов.

Собравшиеся представители осмотрели двор у дома №19А на Воровского в поселке Горького. Здесь уже поставили детский городок, зону для занятий спортом, проложили дорожки для прогулок. Осталось засеять газон. У дома №2 на Гагарина работы также почти закончены. По проекту здесь сделали спортплощадку с прорезиненным покрытием. До конца октября установят малые архитектурные формы.

Все работы по нацпроекту «1000 дворов» должны закончиться к концу октября.

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