Михаил Дегтярев принял участие в открытии памятной доски первому министру путей сообщения России

Геннадий Фадеев - почетный выпускник Дальневосточного государственного университета путей сообщения Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня в Хабаровске прошли торжественные мероприятия по случаю 85-летия одного из ключевых вузов ДФО - Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

К юбилею образовательного учреждения состоялось открытие памятной доски государственному деятелю, первому министру путей сообщения России Геннадию Фадееву, который также является выпускником данного вуза. Помимо самого выпускника, в церемонии открытия приняли участие помощник Президента России, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Дальневосточный университет путей сообщения по праву может гордиться не только своим оснащением: оборудованием, лабораториями, цифровыми технологиями и железнодорожной станцией с тренажерным комплексом. Но и своими выпускниками, которые как никогда востребованы в этой перспективной отрасли, - обратился к присутствующим Михаил Дегтярев.

Помимо открытия информационной доски, почетные гости встретились с профессорско-преподавательским составом, а наиболее отличившиеся студенты вуза получили стипендии из рук Геннадия Фадеева.