Шесть домов в Хабаровске остались без отопления
Фото: Администрация Хабаровска
11 октября по поручению мэра Сергея Кравчука все многоквартирные дома в Хабаровске, которые оставались без отопления, подключили к теплосети.
- Аварийных ситуаций не возникло, но все же в некоторых домах батареи так и не потеплели, - рассказали в администрации Хабаровска.
По состоянию на утро 12 октября без отопления остались:
- дом №1 по Нагорной, №№8а, 8б и 8г по Радищева (из-за отсутствия параметров на теплосетях);
- дом №5 по Менделеева и №81 по Артемовской (из-за повреждения инженерных коммуникаций в квартирах, жители которых отказались предоставить доступ специалистам).
Все остальные дома в городе уже подключены к теплосети.
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