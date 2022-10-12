Шесть домов в Хабаровске остались без отопления Фото: Администрация Хабаровска

11 октября по поручению мэра Сергея Кравчука все многоквартирные дома в Хабаровске, которые оставались без отопления, подключили к теплосети.

- Аварийных ситуаций не возникло, но все же в некоторых домах батареи так и не потеплели, - рассказали в администрации Хабаровска.

По состоянию на утро 12 октября без отопления остались:

- дом №1 по Нагорной, №№8а, 8б и 8г по Радищева (из-за отсутствия параметров на теплосетях);

- дом №5 по Менделеева и №81 по Артемовской (из-за повреждения инженерных коммуникаций в квартирах, жители которых отказались предоставить доступ специалистам).

Все остальные дома в городе уже подключены к теплосети.

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