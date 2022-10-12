Соревнования кинологов пройдут с 12 по 14 октября в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 12 по 14 в Хабаровске пройдут соревнования кинологов. Мероприятие будет приурочено Дню образования Федеральной таможенной службы России. Участие примут команды Хабаровской и Читинской таможни, краевых управлений Росгвардии, МВД, на транспорте по ДФО и ФСИН. Зрителями могут стать все желающие.

Соревнования пройдут на базе кинологического отдела Хабаровской таможни на Луговой, 2а, на стадионах «Динамо» и «Локомотив». Дрессированные служебные собаки проявят навыки в поиске взрывчатых веществ и наркотиков в помещении, транспорте и багаже. В программе соревнований:

- 12 октября: в 10:00 на стадионе «Локомотив» пройдет открытие, парад участников, инструктаж по технике безопасности, с 11:00 до 13:00 - этапы по поиску наркотиков и взрывчатки в багаже, выборке вещей и поиску на местности, а с 14:30 до 18:00 на Луговой, 2а – этапы по поиску запрещенных и взрывчатых веществ в помещении;

13 октября: в 10:00 на Луговой пройдут этапы по поиску в легковых и грузовых машинах, в отдельно стоящем автомобиле и на местности, а с 11:30 до 16:30 – испытание по проработке запахового следа;

14 октября: в 9:30 на стадионе «Динамо» пройдет этап по защитно-караульной службе.

В пятницу с 15:00 до 16:00 на территории Хабаровской таможни на Карла Маркса, 94а подведут итоги соревнований, наградят победителей в командном и личном зачетах.

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