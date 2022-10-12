Забил куском дерева насмерть: хабаровчанин жестоко убил незнакомца Фото: Прокуратура Хабаровского края

49-летний хабаровчанин шел домой, когда ему резко стало плохо от выпитого алкоголя. Мужчина присел на корточки, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя. В это время к нему подошел незнакомец, предложил выпить и тот согласился. Сначала между ними завязался дружественный разговор, но уже скоро собутыльники начали ругаться.

- Во время ссоры мужчина схватил кусок дерева и три раза ударил им 38-летнего оппонента по лицу. От полученных травм он скончался на месте, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Полиция задержала хабаровчанина. На него завели уголовное дело и после расследования передали в суд. Мужчине назначили наказание в виде восьми лет колонии особого режима с ограничением свободы на год. Приговор пока не вступил в силу.

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