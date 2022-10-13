Обязательные профилактические прививки от коронавируса отменили в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

1 июля прошлого года вышло постановление Главного государственного врача по Хабаровскому краю «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Но по данным от медицинских организаций и работодателей, установленный охват вакцинацией от коронавируса на территории региона был достигнут.

- В связи с этим принято решение признать постановление утратившим силу, - прокомментировали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Напомним, что приказом Минздрава РФ вакцина от коронавируса внесена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В приоритетные группы первой категории для обязательной вакцинации входят граждане старше 60 лет, медицинские сотрудники, работники соцобслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, жители городов-миллионников. К приоритету второго уровня относят работников транспортной и энергетической отраслей, правоохранительных органов, пограничников, волонтеров, военнослужащих, вахтовиков, работников сферы предоставления услуг. Приоритет третьего уровня у госслужащих, студентов старше 18 лет, призывников, детей от 12 до 17 лет.

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