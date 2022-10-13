Житель Биробиджана внес предоплату за съем несуществующей квартиры Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию обратился 60-летний житель Биробиджана. Мужчина рассказал, что хотел снять квартиру на год. Он нашел подходящий вариант и позвонил по номеру арендодателя. Собеседник представился работником агентства и сказал, что эта квартира много кого интересует. Чтобы ее забронировать, нужно внести предоплату в размере шести тысяч рублей. Биробиджанец перевел деньги на указанный счет через банкомат, после чего решил осмотреть жилье. В агентстве ему ответили, что хозяйка квартиры работает, и назначили встречу на другой день. Когда потерпевший позвонил в следующий раз, номер телефона стал недоступен.

- Было установлено, что аферисты использовали номера, зарегистрированные в Свердловской области, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Полиция завела уголовное дело по статье «мошенничество».

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