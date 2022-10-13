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Происшествия12 октября 2022 23:01

Житель Биробиджана внес предоплату за съем несуществующей квартиры

Мужчина попался на уловку мошенников
Александра ЯВИЩЕНКО
Житель Биробиджана внес предоплату за съем несуществующей квартиры

Житель Биробиджана внес предоплату за съем несуществующей квартиры

Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию обратился 60-летний житель Биробиджана. Мужчина рассказал, что хотел снять квартиру на год. Он нашел подходящий вариант и позвонил по номеру арендодателя. Собеседник представился работником агентства и сказал, что эта квартира много кого интересует. Чтобы ее забронировать, нужно внести предоплату в размере шести тысяч рублей. Биробиджанец перевел деньги на указанный счет через банкомат, после чего решил осмотреть жилье. В агентстве ему ответили, что хозяйка квартиры работает, и назначили встречу на другой день. Когда потерпевший позвонил в следующий раз, номер телефона стал недоступен.

- Было установлено, что аферисты использовали номера, зарегистрированные в Свердловской области, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Полиция завела уголовное дело по статье «мошенничество».

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