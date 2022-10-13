Лобовая встреча: две «Мазды» нашли друг друга в Комсомольске

Две «Мазды» разбились в аварии в Комсомольске-на-Амуре Фото: @komcitynews
Фото: Социальные сети
В соцсетях появилась информация об аварии в Комсомольске, где лоб в лоб столкнулись «Мазда Демио» и «Мазда Аксела». Со слов очевидцев, ДТП случилось 12 октября примерно в 20:00 на перекрестке Комсомольского шоссе и Калилина. 27-летняя девушка на «Демио» двигалась со стороны Ленинградской. На перекрестке она хотела повернуть налево, но не пропустила едущую навстречу «Мазду Аксела», из-за чего произошла авария.
Очевидцы рассказали, что одна из машин кувыркнулась от удара, но потом встала на колеса. В аварии пострадали три женщины. Водительница «Мазды Аскела» 26 лет и ее пассажирка 36 лет получили травмы. Женщине за рулем «Демио» потребовалась помощь врачей, поэтому ее увезли в больницу.
Официальных данных от ГИБДД об этом ДТП пока не поступало.
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