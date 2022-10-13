Мастера из Хабаровского края приняли участие в Международной выставке «Сокровища Севера» Фото: @AMRglava Фото: Социальные сети

XVII Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера» открывает секреты современного развития культуры и прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера России. Участие в мероприятии принимают представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 27 регионов.

- Хабаровский край на выставке представляют мастера Людмила Ходжер, Елена Киля из Амурского района, - сказал Павел Боровлев, глава района.

На выставке представлены работы из бивня мамонта, клыка моржа, рога и кожи оленя, дерева, национальные сувениры народов Севера, ювелирные изделия, продукция общин — мясные и рыбные деликатесы, дикоросы из экологических чистых северных регионов.

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