Дом культуры в Хабаровском крае оштрафовали за трату бюджетных средств не по назначению Фото: @proc_phk Фото: Социальные сети

Дом культуры Уктурского сельского поселения в Комсомольском районе привлекли к административной ответственности по инициативе прокурора. Стало известно, что часть средств их местного бюджета учреждение использовало не по целевому назначению.

- Были оплачены работы по капремонту кабельных линий электроснабжения в Доме культуры, н фактически они не выполнены, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Учреждение привлекли к ответственности. Его оштрафовали в размере 5% от суммы, полученной из бюджета, использованной не по целевому назначению. Отметим, что ранее, по решению суда, средства взыскали с директора этого Дома культуры.

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