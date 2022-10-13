Дом культуры в Хабаровском крае оштрафовали за трату бюджетных средств не по назначению Фото: @proc_phk
Фото: Социальные сети
Дом культуры Уктурского сельского поселения в Комсомольском районе привлекли к административной ответственности по инициативе прокурора. Стало известно, что часть средств их местного бюджета учреждение использовало не по целевому назначению.
- Были оплачены работы по капремонту кабельных линий электроснабжения в Доме культуры, н фактически они не выполнены, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Учреждение привлекли к ответственности. Его оштрафовали в размере 5% от суммы, полученной из бюджета, использованной не по целевому назначению. Отметим, что ранее, по решению суда, средства взыскали с директора этого Дома культуры.
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