Памятную доску в честь бывшего министра путей сообщения РФ открыли в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 85-летия Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС, - прим. ред.). В честь юбилея вуза была открыта памятная информационная доска.

- Она посвящена государственному деятелю, первому министру путей сообщения России и выдающемуся выпускнику ДВГУПС Геннадию Фадееву. Именно он на прошедшей церемонии вручил именные стипендии отличившимся студентам, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Почетные гости вспомнили богатую 85-летнюю историю университета, обсудили дальнейшее развитие как вуза, так и всей отрасли на востоке России.

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