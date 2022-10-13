Михаил Дегтярев и Игорь Левитин открыли скалодром в хабаровской арене «Ерофей»

Михаил Дегтярев и Игорь Левитин приняли участие в открытии скалодрома в Хабаровске Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Помощник Президента России, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин несколько дней провел в Хабаровске с рабочим визитом. Вместе с губернатором края Михаилом Дегтяревым они вместе провели несколько продуктивных встреч, обсудили актуальные проблемы и пути их решения в регионе. В завершении рабочей поездки помощник Президента принял участи в открытии скалодрома на базе хабаровской арены «Ерофей».

- Мы благодарны лично Игорю Евгеньевичу за содействие в реализации этого проекта и Фонду поддержки олимпийцев, председателем президиума Попечительского Совета которого он является. С момента моего обращения к Игорю Евгеньевичу до воплощения идеи в жизнь ушло всего полгода, - сказал Михаил Дегтярев.

Скалодром был создан за счет бюджетных денег. Губернатор уже поручил активно включиться в работу по организации на нем соревнования всероссийского и международного уровней.

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