Хабаровск оказался на втором месте по уровню конкуренции при трудоустройстве в стране Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В 25 крупнейших городах страны проанализировали уровень конкуренции за рабочие места. Оказалось, что проще всего устроится жителям Красноярска - на каждую вакансию приходится 3,6 резюме. С небольшим отрывом второе место занял Хабаровск. Здесь на каждое предложение о работе приходится 3,7 резюме.

- В расчетах использовался уровень конкуренции среди соискателей: отношение числа резюме к числу вакансий. Чем ниже индекс, тем меньше конкуренция среди соискателей. Если на одну вакансию приходится более семи резюме, мы имеем рынок работодателя: вакансий мало, резюме много, у компаний большой выбор кандидатов, а соискателям сложно найти работу. Если же на одну вакансию приходится менее пяти резюме, перед нами – рынок соискателя: вакансий много, а резюме мало, и работодателям сложно находить людей, а вот соискатели имеют большой выбор, - рассказала Илюшина Елизавета, глава пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

В среднем по стране на вакансию приходится 4,9 резюме. Это говорит об умеренной конкуренции среди соискателей.

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