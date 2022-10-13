Сергей Кравчук оценил ремонт улиц Быстринская и Слободская в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил качество ремонта дорог по улицами Быстринская и Слободская. Летом подрядчики закончили работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 840 метров дорожного полотна на Быстрыкинской ремонтировал МУП «Дорремстрой» с 15 апреля по 30 июня. Стоимость работ превысила 37,6 миллионов рублей.

- Здесь никогда не было такой дороги. Участок был включен в план ремонта на 2022 год по просьбам местных жителей. Подрядчик поменял основание на некоторых участках дороги, установил бордюры и обстроил тротуары, уложил новый асфальт на всем участке, - сказал Сергей Кравчук.

Также на Быстрыкинской поставили две новые остановки и оборудованы пешеходные переходы. Мэр поручил Александру Лютову, начальнику дорог и внешнего благоустройства города, привести в порядок газоны в следующем году.

Ремонтом участка улицы Слободской от Ленина до Волочаевской занимался подрядчик «БлагоСтрой».

- Слободская – это улица-дублер Волочаевской, соединяющая южную часть города и центр. Поэтому было важно увеличить здесь пропускную способность и сделать ее удобной для водителей.

Подрядчик отремонтировал участок дороги длиной 1,25 километра. Работы закончились в июле.

Обновление дороги длиной 1250 метров закончилось в июле 2022 года. Стоимость работ составила почти 36 миллионов рублей. На Волочаевской заменили асфальт, бордюры, отремонтировали тротуары и нанесли дорожную разметку.

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