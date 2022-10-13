Хабаровский зоосад «Приамурский» отметит 20-летие 15 октября
Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
15 октября хабаровский зоосад «Приамурский» имени Сысоева празднует 20-й День рождения. В честь юбилея для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу:
- праздничный концерт при участии творческих коллективов Хабаровска;
- награждение победителей конкурса, который был приурочен ко Дню рождения зоосада;
- квест-прогулка «Зверляндия»;
- работа творческих мастерских по изготовлению сувениров;
- всевозможные мастер-классы для гостей всех возрастов;
- интерактивные площадки «Зоопланета»;
- игровое музыкальное выступление.
Принять участие в торжественном мероприятии приглашают всех хабаровчан. Праздник пройдет в субботу с 10:00 до 17:00 на территории зоосада.
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