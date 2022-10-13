Хабаровский зоосад «Приамурский» отметит 20-летие 15 октября Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

15 октября хабаровский зоосад «Приамурский» имени Сысоева празднует 20-й День рождения. В честь юбилея для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу:

- праздничный концерт при участии творческих коллективов Хабаровска;

- награждение победителей конкурса, который был приурочен ко Дню рождения зоосада;

- квест-прогулка «Зверляндия»;

- работа творческих мастерских по изготовлению сувениров;

- всевозможные мастер-классы для гостей всех возрастов;

- интерактивные площадки «Зоопланета»;

- игровое музыкальное выступление.

Принять участие в торжественном мероприятии приглашают всех хабаровчан. Праздник пройдет в субботу с 10:00 до 17:00 на территории зоосада.

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