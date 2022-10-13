Стипендиатов мэра Хабаровска в области культуры и искусства поздравили за чашкой чая Фото: Администрация Хабаровска

Поздравить стипендиатов прибыли заммэра Хабаровска по соцвопросам Ольга Мильчакова и начальник управления культуры Марина Стоякина. Они обсудили успехи ребят на городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах. После беседы юным артистам вручили свидетельства о получении стипендий мэра Хабаровска. Награды получили 10 талантов - музыканты, танцоры и представители театральных студий.

Среди награжденных оказались воспитанники детской музыкальной школы №4: Варвара Лаврищева, Даниил Галкин, Владимир Сухов, Алиса Скороходова, Таисия Коурова и их учителя Ирина Чертинова и Инга Савина. Также победителями стали ученики Центра театрального искусства «Бенефис» Алена Наконечная, Вероника Малкова и их педагоги Александра Залипа и Вера Павленко. Стипендий мэра удостоились Маргарита Шаленко из детской хоровой школы «Тополек» и ее педагог Татьяна Одинцова, Мария Белова из детской музыкальной школы №1 и ее педагог Людмила Шутова.

- Хочу поздравить вас от имени Сергея Анатольевича Кравчука. Вы заслужили эти награды благодаря усердной работе. Благодарю вас за прославление нашего любимого Хабаровска, - сказала Ольга Мильчакова.

Стипендии мэра Хабаровска вручаются одаренным детям и талантливой молодежи за особые успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве с 2014 года. Ежегодно их получают 10 юных жителей города. Им положены денежные выплаты в течение года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.