Делегация из Белоруссии прибыла в Хабаровский край с рабочим визитом Фото: Александр Янышев

В первый день официального визита делегации состоялось заседание рабочей группы правительства Хабаровского края и Республики Беларусь по вопросам развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

– В мае было подписано соглашение о сотрудничестве между нашим краем и Республикой. Одна из задач сегодняшней встречи – подвести итоги совместной работы. За первое полугодие товарооборот между регионом и Белоруссией вырос в 1,6 раза, – сказал Виктор Калашников, зампред правительства, министр экономического развития края.

В этом году регион экспортировал в Республику продукцию химической промышленности, машиностроения, металлы и металлоизделия, одежду и обувь. Самые перспективные сферы дальнейшего сотрудничества – машиностроение, авиастроение и фармацевтика. Также предприятия края готовы поставлять изделия из пластмассы и полимер-композитных материалов, органоминеральные удобрения, сборные спортивные и детские площадки, медицинскую продукцию и другие изделия. Из Республики в край поставлялись продовольственные товары, машиностроительная продукция, одежда и обувь, продукция химической промышленности, металлы и металлоизделия, мебель.

– Много товаров в двух направлениях проходят через посредников. Где-то это обосновано и оправдано. Но порой это удлиняет логистические цепочки, увеличивает стоимость товаров, что неинтересно никому. Поэтому нужно создать мультимодальные логистические центры как на территории Хабаровского края, так и в Республике Беларусь, – сказал Руслан Страхар.

На заседании рассмотрели и вопросы сотрудничества в области поставок белорусской техники: шахтных и карьерных самосвалов, погрузочной и вспомогательной горной техники, пассажирского авто- и городского электротранспорта, сельскохозяйственных машин. В сфере агропромышленного комплекса стороны договорились об обмене опытом в области животноводства и растениеводства. Также планируется наладить обмен генетическими ресурсами и научными методиками в селекции.

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