Полиция Хабаровска задержала подростка из-за ложного сообщения об опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в полицию поступило сообщение о том, что всем находившимся в одной из школ Индустриального района может грозить опасность. Занятия были сразу приостановлены, учеников, педагогов и других сотрудников учреждения эвакуировали. В школу приехала полиция и представители экстренных служб. Проверка не подтвердила угрозу безопасности детей и учителей. После этого уроки возобновились.

- Полиция задержала 16-летнего подростка, проживающего в Индустриальном районе. Молодой человек рассказал, что позвонил со своего телефона и сообщил заведомо ложную информацию об опасности. Сделал он это исключительно из хулиганских побуждений, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Раньше подросток не попадал в поле зрения полиции. На него завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С парня взяли подписку о невыезде.

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