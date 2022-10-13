Модернизация четырех почтовых отделений заканчивается в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Почтовые отделения откроются после капремонта в поселке Де-Кастри, селах Гайтер и Богородское. В офисах сделано удобное зонирование, установлены новая мебель и техника. В селе Пивань почти достроено новое отделение. Всего из федерального бюджета на эти цели выделено 45 миллионов рублей.

— Во многих населенных пунктах работа почтового отделения не ограничиваются выдачей и отправкой писем, посылок. Туда приходят за государственными и соцуслугами, оформляют справки, денежные переводы, покупают продукты. Поэтому важно, чтобы отделения были удобными для людей, — сказал Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи края.

В прошлом году в Хабаровском крае отремонтировали 11 почтовых отделений и открыли три новых офиса, в том числе в микрорайоне Красная Речка в Хабаровске.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.