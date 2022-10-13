Сквер с качелями и гамаками появился в Комсомольске-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре появился новый современный сквер благодаря федеральной программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Его обустроили возле Центра молодежных инициатив «Вокзалка». В нем установили гамаки, качели, скамейки, урны, выложили пешеходные дорожки, оборудовали уличное освещение и систему видеонаблюдения.

- В планах у молодежи проводить здесь культурные и спортивные мероприятия. В следующем году Дом молодежи, в который входит «Вокзалка», продолжит благоустраивать прилегающие территории, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Напомним, что в этом году Комсомольск получил около 50 миллионов рублей из федерального бюджета на обустройство общественных территорий. Уже подходят к концу работы по созданию скверов у гостиницы «Восход», на площади Гагарина, у ДК «Авиастроителей» и в парке Гагарина.

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