Попилили между собой: трое хабаровчан украли шесть тонн рельсов

Трое мужчин из Хабаровска ждут суда по делу о краже железнодорожных путей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи транспортной полиции Хабаровска передали в суд дело о краже рельсов. По результатам предварительного расследования было установлено, что трое ранее судимых и безработных хабаровчан за несколько дней шесть раз побывали на территории ж/д предприятия. Мужчины срезали рельсы, грузили их в машину и отвозили в пункт приема металлолома.

- Они срезали рельсы газорежущим инструментом. Металл вывозили на личном авто одного из участников группы. Один раз они арендовали машину. Деньги от продажи металлолома мужчины делили поровну, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Оперативники поймали банду, когда они в очередной раз пытались сдать металл. За все время они украли около 90 метров рельсов весом почти 90 тонн на сумму больше 145 тысяч рублей. На всех участников «трио» завели уголовные дела. После расследования материалы передали в суд. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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