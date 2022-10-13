70% хабаровчан матерятся в рабочем коллективе

70% хабаровчан матерятся на работе Фото: Иван ПРОХОРОВ

Хабаровчане приняли участие в опросе, который помог понять, как много жителей города используют ненормативную лексику на работе. Оказалось, что материться в коллективе себе позволяют семь человек из 10, то есть 70% опрошенных.

- 47% участников опроса употребляют маты на рабочих совещаниях. Ругань от начальства слышит практически каждый второй сотрудник. Что касается общения в коллективах между коллегами, то каждый пятый слышит маты постоянно и каждый второй – иногда, - рассказала Юлия Моторыкина, PR-менеджер пресс-службы SuperJob.

Мужские коллективы чаще использую нецензурную речь, но и в женских сейчас маты можно услышать все чаще.

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