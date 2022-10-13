14 октября в Хабаровске потеплеет до +17 Фото: Администрация Хабаровска

Прогноз синоптиков на 14 октября обнадеживает: в Хабаровск вернулось тепло после недели заморозков. В пятницу ожидается теплый солнечный, практически безветренный день. По данным гидрометцентра, осадков в городе не будет.

- Ночью в Хабаровске будет от +3 до +5. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов. Скорость ветра в среднем составит пять метров в секунду, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

На юге и в центральной части региона погода будет мало чем отличаться от краевой столицы. Только на севере воздух прогреется до 4-12 градусов.

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