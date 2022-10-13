Хабаровские школьники могут участвовать в программе по сохранению окружающей среды вместе с фиксиками

МТС и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную экологическую программу в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Дети из Хабаровского края смогут погрузиться в тему экологии и узнать о простых привычках, которые при правильной организации нисколько не усложнят жизнь, но помогут сберечь чистоту нашей планеты.

Специально для детей 6-10 лет на сайте проекта «Поколение М» созданы интерактивные образовательные мастер-классы, в которых профессор Чудаков с фиксиками дадут полезные советы, помогут детям познакомиться с осознанным потреблением и научат внедрять простые бытовые правила для формирования бережного отношения к окружающей среде.

Для привлечения дополнительного внимания детей к экограмотности на официальном сайте проекта «Поколение М» и на странице «ВКонтакте» каждый месяц будут публиковаться короткие видеоролики с профессором Чудаковым.

- Экологическое воспитание детей не только формирует готовность защищать природу, но и закладывает основы нравственности в ребенке. В рамках проекта «Поколение М» дети из Хабаровского края смогут получить важные советы по осознанному потреблению и внедрению простых бытовых эко-правил через просмотр видео-мастер-классов с любимыми героями. Ребята научаться беречь воду, разделять мусор, экономить электроэнергию и даже давать вещам вторую жизнь, - отмечает Наталья Экшенгер, директор МТС в Хабаровском крае.

Для самых активных участников организаторы подготовили творческий конкурс «Познаем мир с фиксиками» по двум номинациям. В первой предлагается создать комикс с лайфхаками, в котором ребенок покажет, какие полезные привычки по сохранению природы он применяет в жизни. Во второй номинации участники узнают, как можно подарить вторую жизнь старым ненужным вещам.

По завершению конкурса лучшие работы участников будут выбраны в каждой из номинаций. Победителей ждет экскурсионный тур на студию анимации и встреча с создателями сериала «Фиксики». За вторые и третьи места конкурсанты получат многофункциональные смарт-часы от МТС и фирменные подарки от любимых героев.

Для участия в конкурсе детям необходимо выбрать номинацию на сайте «Поколение М», выполнить задание и загрузить свою работу до 31 мая 2023 года.