Обокрал врача до нитки: хабаровчанин украл почти полмиллиона рублей с чужого счета

Житель Хабаровска выслушал приговор суда за кражу 450 тысяч рублей с банковского счета Фото: УМВД России по Магаданской области

Женщина, работающая медиком, в феврале обратилась в полицию с заявлением о похищении 450 тысяч рублей с ее счета. Накануне она взяла кредит на эту сумму для покупки земельного участка. По пути домой хабаровчанка потеряла телефон, а позже обнаружила, что деньги со счета пропали.

- Было установлено, что деньги похитил 23-летний житель поселка Корфовский Хабаровского района. Он нашел смартфон, разблокировал его и через банкинг перевел на свой счет. 300 тысяч рублей мужчина отдал знакомому, тем самым вернув долг, остальные деньги он потратил на свои нужды, - рассказали в УМВД России по хабаровскому краю.

Украденный телефон полицейские нашли в квартире подозреваемого вовремя обыска. Он полностью признал вину, подписал явку с повинной и помогал следствию. Уголовное дело о хищении было передано в суд. Мужчину приговорили к трем годам условно. Также он должен вернуть все похищенные деньги потерпевшей.

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