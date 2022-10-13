Мужчину предположительно с камнями в карманах вытащили из моря в Магадане

Мужчину в воде заметила компания, которая находилась в районе морпорта Фото: Скриншот с видео

В Магадане местные жители спасли мужчину. Он лежал в море в бухте Нагаево. Происходящее попало на видео. В обстоятельствах разбирается полиция.

Мужчину в воде заметила компания, которая находилась в районе морпорта. Судя по кадрам, парни бросились вытаскивать пострадавшего, девушка звонила в экстренные службы. Магаданцы вытянули мужчину за капюшон и уложили на камнях. Вместе с ним они, судя по всему, дождались скорую.

- Он камней накидал в карманы, - сказал один из спасителей.

Так это или нет - пока неизвестно. В правоохранительных органах данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

- Информация о данном происшествии зарегистрирована в дежурной части отдела МВД России по городу Магадану. В настоящее время участковыми уполномоченными полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.