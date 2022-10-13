Акция «Библионочь-2022» состоится в Хабаровске 14 октября

«Библионочь-2022» состоится в Хабаровске 14 октября Фото: Администрация Хабаровска

Долгожданная для многих хабаровчан акция «Библионочь-2022» пройдет уже завтра, 14 октября. Она будет посвящена 84-й годовщине образования Хабаровского края.

- Гости с большим интересом и удовольствием посещают акции в библиотеках. Мы разделили программу на три локации. Гости узнают историю родного края, погрузятся в мир писателей и путешественников, пройдут квесты,— сказала Татьяна Якуба, гендиректор Дальневосточной государственной научной библиотеки.

Акция начнется в 20:00 одновременно на трех площадках, Продлится она три часа. Стоимость входного билета - 100 рублей. Оплатить вход можно по Пушкинской карте.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.