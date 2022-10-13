Полицейские изъяли 40 килограммов марихуаны и 11,4 тысяч кустов конопли в Хабаровском крае

Полицейские изъяли 40 килограммов марихуаны и 11,4 тысяч кустов конопли Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Сотрудники полиции Хабаровского края в рамках операции «Мак-2022» изъяли из незаконного оборота около 40 килограммов растительных наркотиков. С начала года они завели 138 уголовных дел за незаконный оборот запрещенных веществ растительного происхождения, составили 123 протокола. Виновными были признаны 79 жителей региона, еще 123 – причастными к незаконному обороту растительных наркотиков, а 52 из них – к культивированию запрещенных растений.

- Основную массу изъятых наркотиков составили вещества на основе конопли, гашишное масло. В ходе операции было обнаружено 11,4 тысячи кустов конопли 25 мака, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Также полицейские обнаружили и уничтожили 23 места произрастания дикой конопли на территории Вяземского, Хабаровского, Комсомольского, Нанайского, Бикинского районов, Хабаровска и Комсомольска. Общая площадь составила коло 6,3 тысяч квадратных метров.

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