Водоснабжение Хабаровска защищено от влияния санкций Запада Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровский «Водоканал» без перебоев получает все необходимое для работы оборудование, детали и комплектующие. В октябре уже полностью отгружены стальные трубы и железобетонные изделия, запорная арматура и инертные материалы (сланец, щебень), пожарное оборудование и средства оказания первой помощи. Предприятие успешно реализует политику импортозамещения и противодействия санкциям Запада. Они только косвенно затронули работу «Водоканала». Сейчас дефицита труб и запчастей нет, связь с поставщиками и логистика сохранилась.

- Руководство предприятия проработало риски от введения запретов на ввоз в Россию импортного оборудования и запчастей. Стараемся быстро адаптироваться к санкциям и перестроить необходимые процессы. Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для капремонта коммунальных сетей будем получать из КНР. Полиэтиленовые трубы покупаем в России. Задвижки, гидранты и прочее оборудование находится на складах в достаточном количестве, – сказал Андрей Трость, директор «Водоканала».

Многому оборудованию находится достойная замена производства КНР. Также над импортозамещением усердно работают отечественные производители.

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