Проект «Тепло каждому» стартовал в Хабаровском крае Фото: hkmiloserdie.ru

Хабаровская краевая общественная организация «Милосердие» при поддержке фонда Президентских грантов реализует новый проект под названием «Тепло каждому». Его целью стала помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации – бездомные, малообеспеченные люди, одинокие родители и пенсионеры, многодетные семьи, беженцы.

- Мы готовы оказать людям не только разовую адресную помощь, а помочь преодолеть сложившуюся ситуацию. Поддержка будет варьироваться с учетом потребностей каждого человека, — рассказал Константин Ветренко, руководитель ХКОО «Милосердие».

Проект будет длиться 11 месяцев. Ожидается, что за это время получится помочь минимум 500 жителям края.

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