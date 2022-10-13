Школьникам Хабаровского края рассказали об искусственном интеллекте в стартапах Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае ученикам Волочаевского лицея рассказали про искусственный интеллект, который применяется в бизнесе. Программу дают в рамках проекта «Уроки цифры». Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, школьникам эта программа стала интересна, так как в образовательном учреждении они посещают предпринимательские курсы.

- Вместе с министерством образования и науки края мы не первый год проводим «Уроки цифры». Важно, чтобы у детей была возможность общаться со специалистами напрямую, знакомиться с перспективными профессиями, узнавать о современных технологиях, - сказал Алексей Гусев, глава минцифры края.

Про то, как искусственный интеллект применяется в бизнесе, школьникам рассказали сотрудники АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций». Там подчеркнули, что сервисы, например, голосовые помощники, приложения, в том числе такси и погода, работают при использовании искусственного интеллекта.

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