Транспортно-логистический центр «Хабаровский» запустят в 2024 году Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с представителями профильных ведомств создание транспортно-логистического центра «Хабаровский». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, проект запустят в 2024 году. Этот центр будет одним из девяти, запущенных по всей стране. Тему обсуждали в продолжение договоренностей, достигнутых на ВЭФ-2022.

- Совместно с Минвостокразвития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и ДВЖД определено оптимальное место расположения объекта – в районе железнодорожной станции «Хабаровск-2». Земельный участок находится в границах территории опережающего развития «Хабаровск», - сказал губернатор.

Инвестор сейчас занимается предпроектной деятельностью центра, ищет оптимальную технологическую модель работы сухого порта, которая будет учитывать пропускную способность на месте.

Центр будет создан в рамках проекта «Формирование сети транспортно-логистических центров» федеральной госпрограммы «Развитие транспортной системы». Он предназначен для повышения скорости доставки грузов. Центр построят с необходимой железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктурой.

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