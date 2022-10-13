Товарооборот между Хабаровским краем и Республикой Беларусь увеличился в 1,6 раза Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край с бизнес-миссией прибыли представители Республики Беларусь. Глава региона Михаил Дегтярев встретился с гостями и обсудил итоги подписанных в мае соглашений по товарообороту. Как сообщает пресс-служба правительства, предварительные итоги сотрудничества оказались достойными – товарооборот между сторонами вырос в 1,6 раза.

Хабаровский край отправлял в Белоруссию товары химпромышленности, машиностроения, металлы, одежду и обувь. Белоруссия отправляла в край продукты, машиностроительную продукцию, одежду и обувь, продукцию химической промышленности, металлы и металлоизделия, а также мебель.

- Очень много товаров как из Республики Беларусь, так и из Хабаровского края проходят не напрямую, а через посредников. И где-то это обосновано и оправдано. Вместе с тем, порой это удлиняет логистические цепочки, увеличивает стоимость, что в итоге неинтересно никому, - сказали представители Республики Беларусь.

Они заговорили о возможности создания мультимодальных логистических центров на территориях обеих сторон. Также участники обсудили поставку белорусской техники, Хабаровский край акцентировал внимание на потребности создания сервисного центра по обслуживанию этой техники.

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