В вырубке ценного корейского кедра подозревают жителя Хабаровска Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске следственные органы завели уголовное дело на местного жителя за вырубку корейского кедра. Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, мужчина при расчистке дороги повредил несколько деревьев. Ущерб лесному фонду составил порядка 78 тысяч рублей.

- В рамках проверки лесозаготовительной деятельности сотрудниками группы по борьбе с экономическими преступлениями ОМВД России по району имени Лазо выявлен факт повреждения до степени прекращения роста лесных насаждений (кедр корейский), - сообщили в ведомстве.

Как говорит подозреваемый, он работает мастером лесозаготовительного участка. При расчистке дороги он повредил деревья, которые росли по краям. Мужчина 35 лет со следствием сотрудничает, в содеянном он признался. Пока он находится под подпиской о не выезде. Дело завели по статье за незаконную рубку лесных насаждений. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

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