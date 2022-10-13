Команда пожарных-добровольцев из села Найхин признана лучшей в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае команда пожарных-добровольцев из села Найхин признана лучшей в регионе. Как рассказали в пресс-службе краевого МЧС, отряд сформировали в селе еще в декабре 2011 года. В состав вошли 10 добровольцев.

Пожарные первыми прибывают на места происшествий, это, как правило, происходит в селах, от которых пожарные части расположены далеко. Команды добровольцев являются хорошими помощниками сотрудникам МЧС. ГУ МЧС России по Хабаровскому краю определило самую лучшую команду среди всех добровольческих групп, ею стала команда из Найхина.

- Команда была организована Общественным учреждением пожарной охраны «Добровольная пожарная охрана Хабаровского края» в декабре 2011 года. В её состав входит более 10 человек. Возглавляет команду – Андрей Брусянин. В селе для добровольцев оборудовано пожарное депо, где находится автоцистерна, - рассказали в ведомстве.

Также на точке есть спецпомещение для хранения вооружения пожарных, одежды и другого специального имущества. Добровольцы-пожарные курируют два населенных пункта – села Найхин и Даерга.

Был также выбран лучший доброволец. Им стал Владислав Марченко из команды города Амурска.

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