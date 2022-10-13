Стадо баранов прошлось по улице почти в центре Хабаровска. Фото: скриншот с видео.

В Хабаровске на улице Воронежской днем заметили стадо баранов, спокойно пасущихся в придорожной зоне. Необычное для городской среды зрелище на видео запечатлели местные жители, ролик опубликовал городской паблик NewsKHV.

- Вот пошли, наверное, в Самбери за капустой, - говорит на ролике жительница Хабаровска.

Отара в составе минимум 16 овец, скорее всего, потерялась. На видео заметно, что животные блуждают и по проезжей части, не понимая, куда им идти дальше.

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