Стадо баранов прошлось по улице почти в центре Хабаровска. Фото: скриншот с видео.
В Хабаровске на улице Воронежской днем заметили стадо баранов, спокойно пасущихся в придорожной зоне. Необычное для городской среды зрелище на видео запечатлели местные жители, ролик опубликовал городской паблик NewsKHV.
- Вот пошли, наверное, в Самбери за капустой, - говорит на ролике жительница Хабаровска.
Отара в составе минимум 16 овец, скорее всего, потерялась. На видео заметно, что животные блуждают и по проезжей части, не понимая, куда им идти дальше.
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