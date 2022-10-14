Школьники Хабаровска осваивают профессию лесничего

В хабаровской школе №85 открылся класс лесничества. Всего в регионе сформировано 14 команд, в которые входят дети 9-16 лет. Но в Хабаровске такой опыт внедряют впервые. На церемонии основания нового школьного лесничества собралось 70 учеников. Им всем интересно изучать природу, получать навыки исследовательской и практической природоохранной работы. Они хотят помогать лесникам. Объединение назвали «Планета 85», придумали ему девиз и эмблему. В него вошли только шестиклассники. Они будут изучать основы профессии под руководством педагога и лесника.

- В нашем крае продолжается возрождение движения школьных лесничеств. Оно было популярно в 70-80 годы. С помощью него мы сможем с ранних лет заинтересовать неравнодушных к лесу ребят, профессионально ориентировать их и обучать лесным специальностям. Это позволит снизить дефицит кадров в отрасли, - сказал Максим Гулько, министр лесного хозяйства и лесопереработки края.

В регионе планируется создать еще больше школьных лесничеств, проводить для них конкурсы, слеты и экологические акции.

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