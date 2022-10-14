Конференция нейрохирургов проходит в Хабаровске Фото: @healthyopinion27 Фото: Социальные сети

В Хабаровске стартовала конференция нейрохирургов. Ведущие специалисты страны приехали в краевую столицу, чтобы обсудить инновационные методы лечения и обменяться опытом.

- Программа очень насыщенная. На встрече будут представлены не только научные доклады. В Краевой клинической больнице имени Владимирцева запланированы мастер-классы по проведению операций, которые пока делают только в федеральных центрах. Но уже в ближайшее время будут выполнять и у нас, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам.

Конференция проходит под руководством главного профильного специалиста минздрава РФ, академика Владимира Крылова.

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