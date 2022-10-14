Проезд подорожает на одном из автобусных маршрутов Хабаровска с 4 ноября Фото: Администрация Хабаровска

Очередное повышение тарифов на проезд в городском транспорте ожидает хабаровчан в следующем месяце. Перевозчики один за другим увеличивают стоимость услуг еще с лета. В этот раз изменения коснутся маршрута №85-2.

- ИП «Белогорцева Е.Г.» повышает тариф на регулярные перевозки по маршруту №85-2 с 4 ноября 2022 года. С этой даты стоимость билета составит 38 рублей, - рассказали в управлении промышленности, транспорта, связи Хабаровска.

Автобусы этого маршрута курсируют от остановки « Картонно-рубероидный завод» в Южном районе до МТЦ «Выборгский» в Железнодорожном районе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.