Проезд подорожает на одном из автобусных маршрутов Хабаровска с 4 ноября
Фото: Администрация Хабаровска
Очередное повышение тарифов на проезд в городском транспорте ожидает хабаровчан в следующем месяце. Перевозчики один за другим увеличивают стоимость услуг еще с лета. В этот раз изменения коснутся маршрута №85-2.
- ИП «Белогорцева Е.Г.» повышает тариф на регулярные перевозки по маршруту №85-2 с 4 ноября 2022 года. С этой даты стоимость билета составит 38 рублей, - рассказали в управлении промышленности, транспорта, связи Хабаровска.
Автобусы этого маршрута курсируют от остановки « Картонно-рубероидный завод» в Южном районе до МТЦ «Выборгский» в Железнодорожном районе.
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