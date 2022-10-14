Девочка сломала ногу на детской площадке в Хабаровском районе Фото: Прокуратура Хабаровского края

Жительница села Краснореченское обратилась в прокуратуру с просьбой проверить безопасность детской площадки. Она рассказала, что ее 12-летняя дочь сломала ногу, когда каталась на карусели. Это произошло еще в июне. Сотрудники прокуратуры отправились на проверку детской площадки. Они обнаружили, что территория имеет нарушения требований государственных стандартов.

- Высота карусели не соответствовала нормам. Под платформой легко может застрять нога. Покрытие самой детской площадки также небезопасно. В песке были посторонние предметы – камни, корни деревьев – о которые ребенок может споткнуться и упасть, получить травмы, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Камни на детской площадке Фото: Прокуратура Хабаровского края

Главе Корсаковского поселения было внесено представление. После его рассмотрения все нарушения быстро устранили.

Высота карусели не соответствует требованиям Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокурорам удалось выяснить, что девочка получила травму из-за неправильного эксплуатации карусели. Материалы по этому делу направили в органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С родителями ребенка проведена профилактическая работа.

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