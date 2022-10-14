Забрали одежду и консервы: двое мужчин зверски избили до полусмерти нового знакомого в Хабаровске

Суд приговорил двух мужчин к колонии за разбойное нападение в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хабаровчанин и представить не мог, чем обернется для него новое знакомство. Пригласив двух мужчин домой, он едва не погиб от побоев.

Двое мужчин, которые числились в реабилитационном центре, выпивали в подъезде дома на Айвазовского. Хозяин одной из квартир выглянул в коридор и пригласил их к себе. Он предложил отметить знакомство. Во время застолья мужчины начали ругаться. Один из гостей достал пневматический пистолет и начал угрожать хозяину жилья. Он требовал отдать все ценности, но мужчина отказался. Тогда преступник начал избивать владельца квартиры, а после разбил о его голову несколько тарелок, бутылку из-под алкоголя и стеклянную банку с краской. От ударов мужчина отключился.

- Пока потерпевший был без сознания, налетчики обыскали квартиру и забрали смартфон, перфоратор, мужские духи, две банки консервов, пакет с одеждой хозяина. Они вышли во двор, где один из преступников переоделся в украденные вещи. Через банкинг на украденном телефоне мужчины перевели и обналичили шесть тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Хозяин квартиры, придя в себя, обратился в больницу. У него обнаружили множественные травмы и квалифицировали их как вред здоровью средней тяжести.

Полицейские задержали преступников. Один из них – 36-летний хабаровчанин, ранее судимый за кражи. Его соучастник ни разу не привлекался к ответственности. Мужчины нигде не работали и не имели постоянного места жительства. На них завели уголовное дело и передали в суд. Рецидивиста приговорили к пяти годам колонии строгого режима, а его подельника – к 4,5 годам колонии общего режима.

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